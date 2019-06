Monza: sindaco Allevi e assessore Longo premiano vincitori concorso fotografico di Natale (2)

- "L'idea – spiegano in una nota il sindaco Dario Allevi e l'assessore Massimiliano Longo – era coinvolgere i cittadini attraverso un concorso fotografico dedicato alla nostra città vestita a festa per il Natale. In questo modo abbiamo voluto dare spazio alla fantasia di chi ha immortalato uno scorcio, un luogo, conosciuto o meno, un angolo nascosto di Monza trasformato in occasione delle festività natalizie. Crediamo di esserci riusciti: tutti i partecipanti con una macchina fotografica, ma anche con un cellulare, hanno saputo giocare con la luce e i monumenti della nostra città per poi regalarci suggestioni particolari". Il concorso è stato promosso da «Echi di Carta» nell'ambito del programma "Christmas Monza 2018". Al contest hanno partecipato 21 fotografi per un totale di 41 fotografie. (com)