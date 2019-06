Moldova: oligarca Plahotniuc indagato in Russia per traffico di droga, rischia l'ergastolo

- L'oligarca ed ex leader del Partito democratico della Moldova (Pdm), Vlad Plahotniuc e il democratico Constantin Tutu sono indagati nella Federazione Russa per traffico di droga in un'indagine iniziata nel 2012. Nel fascicolo risulterebbero coinvolte persone provenienti dalla Moldova e dalla Spagna, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa moldava "Unimedia". Gli investigatori del Dipartimento investigativo del ministero dell'Interno russo hanno indagato in absentia Plahotniuc e Tutu, in un crimine ai sensi dell'articolo 210, paragrafi 1 e 2 del codice penale. Plahotniuc è accusato di 28 capi d'accusa, tra cui contrabbando e vendita illegale di droghe. Secondo l'indagine, i sospetti avrebbero creato un canale di contrabbando particolarmente ampio attraverso diversi Stati. Si tratta di contrabbando di hashish proveniente dall’Africa del Nord che ha attraversato diversi paesi dell'Unione europea verso i paesi della Comunità stati indipendenti (Csi) e li ha illegalmente venduti. Questa organizzazione criminale è stata istituita tra giugno e agosto 2012 e guidata da Oleg Pruteanu e altre persone dalla Moldova e dalla Spagna. (segue) (Moc)