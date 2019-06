Moldova: oligarca Plahotniuc indagato in Russia per traffico di droga, rischia l'ergastolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo del Pd avrebbe esercitato inoltre il controllo diretto su Oleg Pruteanu, essendo gestito l’intero piano da Plahotniuc e messo in pratica da Tutu. Secondo il codice penale russo, l'ex leader del Pdm rischierebbe l'ergastolo. L'8 marzo la stampa russa diffondeva un'ampio materiale su Vlad Plahotniuc e sui suoi legami con Veaceslav Platon e il banchiere Gherman Gorbuntov. La stampa russa ha accusato Plahotniuc di riciclaggio di denaro, ma anche di altri gravi reati. Inoltre, due giorni prima delle elezioni parlamentari in Moldova, il 22 febbraio, il ministero dell’Interno russo ha accusato Plahotniuc e l'uomo d'affari Veaceslav Platon di avere creato una organizzazione criminale internazionale e di avere ritirato denaro illegale dalla Federazione Russa. Secondo il dicastero russo, le somme ritirare sarebbero ammontate ad oltre 37 miliardi di rubli dalla Russia nel periodo 2013-2014. Gli investigatori russi hanno stabilito che i cittadini russi e moldavi hanno creato un gruppo criminale internazionale per condurre transazioni di cambio illegali su larga scala. (Moc)