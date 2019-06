Municipio Roma XIV: Colabello (Pd), minisindaco risponda in commissione trasparenza su Cardinal Capranica

- "A seguito dei ripetuti annunci e rinvii di sgombero dell'occupazione di via Cardinal Capranica nel quartiere di Primavalle, che hanno creato una grave situazione di tensione nel municipio, ho deciso di convocare il presidente del municipio nella commissione trasparenza municipale che presiedo martedì prossimo". Così in una nota Julian Colabello, consigliere Pd e presidente della commissione trasparenza del municipio Roma XIV. "Penso sia importante conoscere i fatti – prosegue – e chiarire cosa abbia fatto Roma Capitale in questi mesi. L'ultimo atto in mio possesso riguardo questa storia è di diversi mesi fa in cui il gabinetto del Sindaco chiedeva al municipio un censimento delle fragilità presenti all'interno dell'occupazione al fine di predisporre come previsto dalla legge tutte le misure di tutela per gli occupanti in termini di assistenza abitativa e sociale, misure senza le quali qualsiasi sgombero risulta vano anche in termini di sicurezza”.(Com)