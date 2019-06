Ue: Cozzolino (Pd), Lega e M5S hanno scarsa incidenza al Parlamento

- I due principali partiti di governo sono privi, nel Parlamento europeo, di una rappresentanza che possa incidere sugli equilibri della politica europea. Lo ha detto l'eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino. "Quale sarà il ruolo che l'Italia giocherà negli equilibri europei è molto importante e qui scontiamo, nonostante gli sforzi che Mattarella e Conte stanno facendo di copertura degli scontri che sono in atto nel governo mettendo un po' l'Italia al riparo da questi scontri ed eterna campagna elettorale, è evidente che la nostra influenza è molto limitata", ha detto. "I due principali partiti di governo: l'uno ha costituito il gruppo con le forze più antieuropeiste e più di destra del Parlamento, in una posizione marginale nel Parlamento, il Movimento 5 stelle, allo stato attuale, non ha neanche un gruppo di appartenenza e credo che aderisca al gruppo misto. Le due principali forze di governo, che reggono la maggioranza di governo nel paese, sono prive di una rappresentanza in Parlamento in grado di incidere sugli equilibri della politica europea. La contraddizione in cui siamo è tutta qui", ha aggiunto. "Da italiano, però, spero che cresca una attenzione verso il nostro paese e si possa ottenere un importante portafoglio. Io penso che l'Italia possa aspirare al portafoglio della politica di coesione che decide molto della politica economica e di investimento di un paese come il nostro", ha concluso. (Beb)