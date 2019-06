Albania: annullata missione monitoraggio Consiglio d'Europa, Basha parla di "decisione politica"

- La decisione del Congresso delle autorità locali e regionali, organo indipendente del Consiglio d'Europa, a cancellare all'ultimo momento l'invio di una missione di monitoraggio delle elezioni amministrative del prossimo 30 giugno in Albania "è un atto politico": lo ha affermato il leader dell'opposizione albanese di centro destra Lulzim Basha, secondo il quale "si tratta del primo chiaro segnale del mondo occidentale, sul fatto che il 30 giugno non è legalmente una data di elezioni in Albania". L'opposizione ha boicottato le amministrative, mentre il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta, ha annullato il 30 giugno quale data per le amministrative. Un atto non riconosciuto dalla maggioranza e dai suoi rappresentanti alla Commissione elettorale centrale, e respinto pochi giorni fa' anche dal Collegio elettorale. (segue) (Alt)