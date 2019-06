I fatti del giorno - America Latina

- Argentina-Regno Unito: Onu ribadisce invito a riprendere negoziati su sovranità isole Falklands - Il Comitato speciale per la Decolonizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha approvato una risoluzione che invita l'Argentina ed il Regno Unito a riprendere i negoziati bilaterali per risolvere il contenzioso sulla sovranità delle isole Falklands-Malvinas nell'Oceano Atlantico del Sud. "L'Argentina non ha dubbi sulla sua sovranità", ha dichiarato il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie, nel quadro di una sessione del comitato speciale dell'Onu dedicata esclusivamente a questo tema. "Sono passati 184 anni dall'inizio dell'occupazione illegale delle isole da parte del Regno Unito e 54 anni da quando le Nazioni unite hanno emesso la risoluzione 2065 che invita a trovare una soluzione negoziata che tenga conto degli interessi degli abitanti delle isole", ha ricordato quindi Faurie. Il rappresentante argentino ha evidenziato inoltre che l'invito a riprendere i negoziati bilaterali è condiviso anche da diverse istanze multilaterali come l'Organizzazione per gli Stati americani (Oea), il Mercato comune del Sud (Mercosur), la Comunità degli Stati americani e dei Caraibi (Celac) e il G77. (segue) (Res)