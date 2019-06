I fatti del giorno - America Latina (2)

- Venezuela: segretario generale Osa, dialogo tra governo e opposizione ha indebolito Guaidò - Il dialogo politico tra governo e opposizione venezuelana in Norvegia ha rafforzato il presidente Nicolas Maduro e indebolito il suo rivale Juan Guaidò. Lo ha detto il segretario generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) Luis Almagro, in un’intervista al quotidiano “Panam Post”, rilasciata nell’ambito della 49 assemblea generale dell’Osa in corso a Medellín, in Colombia. “Oggi vediamo, dalla Norvegia, che l’immagine del presidente incaricato (Guaidò) è molto deteriorata. Quella di Maduro, invece, si è consolidata, trasformandolo in un interlocutore legittimo”, ha detto Almagro. I tentativi di dialogo con l’opposizione venezuelana degli ultimi cinque anni hanno sempre finito per “rafforzare lo status quo”, ha aggiunto. (segue) (Res)