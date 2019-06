I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: istituto migranti precisa, da dicembre arrestati in 105mila - Nei primi mesi di governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, da dicembre 2018 a giugno 2019, ben 105.835 stranieri si sono rivolti alle autorità migratorie in Messico. Di questi, 77.483 sono stati rimandati ai loro paesi d'origine. Lo riferisce l'Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) segnalando che i 28.352 migranti ancora sul territorio - in gran parte provenienti da Honduras, El Salvador e Guatemala - sono impegnati nel disbrigo delle pratiche utili ad ottenere uno dei possibili documenti di permanenza: residente a tempo o permanente, foglio di visitatore regionale, visitante per motivi di lavoro o per ragioni umanitarie. Secondo i dati forniti dall'Inm, inoltre, da gennaio 2018 al 24 giugno, gli Stati Uniti hanno rimandato in Messico 15.079 centroamericani in attesa di veder loro riconosciuto il diritto d'asilo. In precedenza l'Inm aveva parlato di un numero di migranti entrati nel paese superiore ai 500mila. Un dato, ha precisato da ultimo l'agenzia, ottenuto sommando i cittadini che si sono presentati ai centri e la grande mole di persone che ha tentato la traversata senza documenti, censita soprattutto dal numero di arresti compiuti dalle autorità Usa. (segue) (Res)