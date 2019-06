I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Lagarde (Fmi), crescita Territori palestinesi necessita di posti di lavoro - La crescita economica in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza deve concentrarsi sui posti di lavoro. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, da Manana, in Bahrein, dove è in corso la giornata conclusiva della conferenza “Peace to prosperity”, dedicata agli aspetti economici del piano di pace per il Medio Oriente. “Uno degli aspetti davvero buono del piano è identificare alcuni settori, come quello industriale ed economico, che porteranno occupazione”, ha affermato Lagarde. Per la numero uno dell’Fmi “non può esserci alcun tipo di crescita in Cisgiordania e a Gaza, c’è bisogno di lavoro intensivo”. Secondo la Lagarde i settori che genereranno molti posti di lavoro sono quelli dell’agricoltura, del turismo e dell’edilizia. "Esiste un piano economico e c'è un’urgenza - ha aggiunto -. Si tratta di assicurarsi che questa iniziativa sia sostenuta”. L’Fmi ​​prevede che l'economia palestinese si ridurrà dell'1,6 per cento quest'anno e afferma che la disoccupazione si attesta al 30 per cento in Cisgiordania e al 50 per cento a Gaza. (segue) (Res)