I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Medio Oriente: Commissione Ue mobilita altri 21 milioni di euro per Unrwa - La Commissione europea mobiliterà ulteriori 21 milioni di euro per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (Unrwa), in aggiunta agli 82 milioni di euro già versati nel bilancio del programma quest'anno, per sostenere i rifugiati palestinesi vulnerabili in Medio Oriente. Lo si apprende dalla Commissione europea. "L'Unrwa è un fornitore essenziale di servizi vitali per milioni di rifugiati palestinesi e una forza stabilizzatrice nella regione. Il contributo aggiuntivo dell'Ue è garantire che milioni di rifugiati palestinesi continuino ad avere benefici dai servizi sanitari e dall'istruzione in tutta la regione. Speriamo che anche altri facciano un passo avanti", ha detto il commissario per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn. L'annuncio è stato fatto durante la conferenza annuale dei donatori dell'Unrwa, ieri a New York. L'Ue è il singolo donatore più grande dell'Agenzia: negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) il contributo totale dell'Ue e dei suoi Stati membri ha raggiunto circa 1,4 miliardi di euro. (segue) (Res)