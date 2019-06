I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: Likud, Netanyahu valuterà proposta di annullare elezioni - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, valuterà la proposta del presidente del parlamento, Yuli Edelstein, di cancellare le elezioni previste il 17 settembre. Lo ha annunciato il partito guidato da Netanyahu, il Likud, dopo che l’emittente “Channel 12” ha riferito di una spinta “sostanziale” di Edelstein per annullare le elezioni. In precedenza, il procuratore generale, Avichai Mandelbit, ha dichiarato che annullare il voto è illegale. Secondo il piano proposto da Edelstein, il parlamento dovrebbe approvare una legge, con il sostegno di 80 deputati su 120, che consente di annullare le elezioni. Nel frattempo erano circolate notizie sulla possibile formazione di un governo di unità nazionale tra Netanyahu e la coalizione Kahol Lavan (Blue and White). (segue) (Res)