Torino-Lione: attivisti No Tav bloccano via che attraversa cantiere di Chiomonte

- Nuova iniziativa del Movimento No Tav. Oggi decine di attivisti hanno bloccato via dell'Avanà, strada che attraversa il cantiere del Tav a Chiomonte. L'azione è stata rivendicata sui social. "Questo pezzo di valle torni ad essere transitabile in ogni momento del giorno e della notte, dai vignaioli a chi vive in questa valle - scrivono gli attivisti sulla loro pagina Facebook - . Vogliamo che si smonti il checkpoint militare all'ingresso e che si chiuda questo cantiere fermo da oltre un anno e mezzo. Siamo un movimento che non si arrende! Oggi è l'inizio della campagna estiva". (Rpi)