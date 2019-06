Regione Lazio: Bonaccorsi, Governo sblocchi fondi destinati a Regioni per centri antiviolenza donne

- "Solo adesso il M5s sembra aver scoperto la convenzione del Consiglio d'Europa sottoscritta a Istanbul, che il Governo Letta nel 2013 ha recepito accogliendone immediatamente i principi e squarciando così il velo di ipocrisia che ammantava la violenza maschile contro le donne". Lo ha dichiarato l'assessora al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi. "Voglio comunque ricordare - ha sottolineato Bonaccorsi - che questo Governo, solo a parole a favore delle donne, non ha ancora sbloccato i fondi nazionali 2018 e 2019 destinati alle regioni per finanziare i centri antiviolenza e le case rifugio. Si tratta di risorse previste nell’ultima legge di bilancio del 2018 del Governo Gentiloni e mai trasferite ai territori. E se il sistema va ancora avanti è solo grazie alle risorse messe in campo dalle Regioni. Per cui poche polemiche e proclami e avanti coi fatti. Le donne non possono aspettare".(Com)