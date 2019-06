Rifiuti Roma: Ama, proseguono operazioni mirati di pulizia, a giugno 30mila interventi di sanificazione cassonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue anche oggi nei 4 turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) il massimo sforzo di Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, con interventi mirati per rimuovere le giacenze di rifiuti tuttora presenti in alcune aree della città. Tra le strade in cui è intervenuta l’azienda nelle ultime ore: via Galilei (I municipio), largo e via Ravenna, via Stamira e via Rasponi (II municipio), via Casal de’ Pazzi (IV municipio), piazza dei Condottieri e via Longoni (V municipio), via della Riserva Nuova, via Montepagano e via Fosso dell’Osa (VI municipio), via Albalonga e via Tortona (VII municipio), via Eroi di Rodi (IX municipio), via del Trullo (XI municipio), circonvallazione Gianicolense (XII municipio), via Cassia – dal GRA a via Collinense – (XV municipio). Tecnici aziendali che monitorano il territorio hanno purtroppo riscontrato in alcuni casi anomalie nel conferimento dei rifiuti. Attorno a postazioni appena ripulite, con cassonetti svuotati e quindi fruibili, infatti, risultavano a distanza di poche ore nuovi accumuli di rifiuti (soprattutto cartoni). Ciò può rallentare le operazioni che Ama sta svolgendo sul territorio. Sono state già disposte attività specifiche supplementari degli ispettori aziendali in queste aree, per eventuali sanzioni". Così una nota di Ama. "In corso anche operazioni di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali - aggiunge - in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Da inizio mese, sono oltre 30mila gli interventi effettuati. Tra le vie interessate oggi dalle squadre della Linea Decoro Ama: via Tessalonica, via della Magliana (XI municipio) e via Ramazzini (XII municipio). Domani, già predisposti interventi mirati nel quadrante di via Roberto Malatesta (V municipio), che saranno svolti dai compattatori dotati di dispositivi ad hoc. Si ricorda che l’attuale situazione contingente, dopo la repentina chiusura per incendio a dicembre 2018 dell’impianto TMB Salario, è dovuta principalmente alle consistenti riduzioni (oltre 700 tonnellate/giorno) dei quantitativi accolti in impianti di trattamento, scattate nelle scorse settimane e tuttora in corso". (Com)