Yemen: Di Stefano (M5s), fondamentale mandato politico per blocco export armi

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in quota Movimento cinque stelle, in una nota, afferma: "Questa mattina nell'Aula di Montecitorio è stata votata un'importante mozione di maggioranza che impegna il governo a mettere in campo ogni sforzo per arrivare a un cessate il fuoco in Yemen e soprattutto a bloccare l'esportazione di armi verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Dopo anni di debolezza della politica italiana che ha contribuito a causare migliaia di morti tra la popolazione civile yemenita, finalmente arriva un mandato politico preciso e coraggioso". Quindi, Di Stefano prosegue: "Facendo seguito alle indicazioni espresse in questa mozione, il governo porterà il tema della grave crisi umanitaria in Yemen nella discussione europea per arrivare all'interruzione condivisa dell'esportazione di armi verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Inoltre, ribadiremo il sostegno del governo al lavoro che stanno portando avanti le Nazioni Unite per pacificare la regione. Come ho precisato durante il mio intervento in Aula - conclude il sottosegretario -, la nostra legge in tema di esportazione di armi, la 185 del 1990, è una delle più avanzate ed è rigorosamente applicata. D'altra parte, è fondamentale fare un racconto corretto dell'intero settore della difesa italiano che non è comunque tra i principali esportatori di armamenti in Medio Oriente e nel Golfo". (Com)