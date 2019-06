Istat: Sisto (FI), governo ha dimenticato il Sud

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, afferma in una nota che "a certificare la conclamata emergenza del Mezzogiorno oggi è l'Istat, che sottolinea un evidente differenziale nella crescita tra le Regioni meridionali del paese e il Nord Est. E considerato che il governo ha completamente dimenticato il Sud, la situazione non può che peggiorare. Serve molto più che un reddito di cittadinanza profondamente irrispettoso verso la cultura del lavoro per rilanciare il Meridione: servono infrastrutture, investimenti su innovazione e formazione, riduzione della pressione fiscale. Soprattutto", conclude l'esponente azzurro, "serve attenzione al Mezzogiorno , quella che manca completamente da parte dell'esecutivo, affetto, in materia, da amnesia cronica". (Com)