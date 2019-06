Colombia: movimento società civile chiede a segretario generale Osa valutazione “più obiettiva” su processo di pace

- Il movimento della società civile colombiana Defendamos la Paz ha inviato una missiva al segretario generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, chiedendo una valutazione “più obiettiva” sull’avanzamento del processo di pace in Colombia. I firmatari della lettera - ex negoziatori di pace, membri del Congresso, organizzazioni sociali, vittime del conflitto armato, accademici – affermano che non è vero che, come ha detto Almagro, il governo del presidente Ivan Duque ha "fatto tutto" per mantenere la pace. "Sfortunatamente, la situazione è molto diversa da quella descritta", recita la missiva, citata dal quotidiano “El Espectador”. “Nonostante il presidente affermi di essere impegnato nella piena attuazione dell'accordo, nel paese la sua politica si è limitata all’implementazione parziale di alcune parti dell’intesa. Comprendiamo che questa contraddizione tra ciò che viene detto fuori e ciò che viene fatto all'interno può portare gli osservatori internazionali a conclusioni sbagliate", affermano i membri di Defendamos la Paz, citando, tra le altre cose, la “scarsità di fondi destinati al piano nazionale di sviluppo per l’implementazione dell’accordo” e “l’assassinio sistematico di ex combattenti delle Farc, che supera il centinaio”. (segue) (Mec)