Regione Lazio:Simeone (FI), 15 mila disoccupati in più solo nell'ultimo anno, edilizia in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati sull'economia del Lazio certificano l'enorme crisi occupazionale della nostra regione. Il rapporto elaborato da Banca d'Italia evidenzia la tendenza generale negativa. Con l'aumento dell'offerta di lavoro e la debole dinamica dell'occupazione, dopo tre anni di calo sono tornati a crescere i disoccupati, stimati in 15.000 unità in più rispetto all'anno scorso. Il tasso di disoccupazione si è portato all'11,1 per cento, superando quello medio italiano (in calo al 10,6 per cento). Inoltre tra i disoccupati è aumentato il numero di coloro che sono in cerca di lavoro da più di 12 mesi (i cosiddetti disoccupati di lunga durata), per i quali la probabilità di trovare un impiego è più bassa. Un altro dato fortemente negativo è quello del tasso di disoccupazione di lunga durata, che si è portato nel 2018 al 6,4 per cento, dal 5,9 dell'anno prima, mentre quello di breve (riferito a chi cerca lavoro da meno di 12 mesi) è rimasto pressoché invariato". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Tra i settori in maggiore sofferenza - aggiunge - c'è l'edilizia. Secondo il rapporto relativo all'Osservatorio sullo stato di salute dell'edilizia, presentato oggi da Federlazio, nella nostra regione la situazione di crisi si evidenzia attraverso la chiusura di 764 imprese (-1 per cento) e di oltre 30 mila occupati in meno (-18,8 per cento). Dobbiamo intervenire in modo concreto perché i cittadini, le famiglie del Lazio oggi non sanno come sopravvivere, avendo perso il lavoro ed ogni prospettiva di futuro. Occorre creare una sinergia fra rappresentanti istituzionali, sindacati e associazioni datoriali. Tutti insieme dobbiamo remare nella stessa direzione. Per un nuovo piano Marshall dell'edilizia e dell'economia laziale".(Com)