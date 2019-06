Migranti: Cgil, vicini a comandante Sea Watch e ai 42 migranti a bordo

- La Cgil afferma, in una nota, di essere "con la Sea Watch, con il suo comandante Carola Rackete e con i 42 migranti a bordo che stremati e bisognosi di assistenza, dopo quattordici giorni di navigazione, cercano in Italia, a Lampedusa, un porto sicuro. Siamo con loro perché è insopportabile questo braccio di ferro che sacrifica vite alle logiche elettorali, politiche, economiche e finanziarie. Siamo con loro perché il divieto di assicurare la salvezza è frutto di una legge sbagliata, disumana e senza scrupoli. Riteniamo che l'obbligo di salvare vite debba valere sempre e comunque per tutti. Per questo crediamo", conclude la nota, "che non sia il momento di restare in silenzio, anzi di agire per una resistenza attiva contro una deriva razzista alla quale non vogliamo abbandonarci". (Com)