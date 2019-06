Polonia: ministro Esteri, Russia ha obbligo morale di restituire relitto di Smolensk

- La restituzione del relitto del Tu-154M polacco precipitato a Smolensk nell'aprile 2010 è un obbligo non soltanto giuridico della Russia, ma altresì morale. Ne è convinto il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, che si è espresso sul tema in un'intervista concessa all'agenzia di stampa "Tass". Czaputowicz ha richiamato la conversazione avuta ad Helsinki a maggio con il suo omologo russo, Sergej Lavrov, reputandola importante, tanto più considerando che è avvenuta dopo un mancato dialogo diretto durato cinque anni. Nell'intervista, pubblicata oggi, il capo della diplomazia polacca esprime l'irragionevolezza della decisione di Mosca di trattenere il relitto dell'aereo per più di nove anni. (segue) (Vap)