Polonia: ministro Esteri, Russia ha obbligo morale di restituire relitto di Smolensk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Varsavia la sua restituzione ha assunto oramai un forte valore simbolico. Il disastro aereo di quasi dieci anni fa vide la morte dell'allora presidente polacco, Lech Kaczynski, della moglie e di numerose personalità istituzionali civili e militari. La Polonia vorrebbe che si giungesse a una decisione in merito entro il decimo anniversario della tragedia, che cadrà l'anno prossimo. Czaputowicz ha parlato anche del desiderio di Varsavia di rendersi più indipendente dalle forniture di gas russo. In tal senso va letta la conclusione un contratto di lungo periodo per la fornitura di gas naturale liquefatto (Lng) dagli Stati Uniti, firmato dal presidente polacco, Andrzej Duda, durante la sua recente visita alla Casa Bianca. Sull'aumento della presenza militare Usa in Polonia, il ministro dice che si tratta di un rafforzamento delle relazioni con Washington. (Vap)