Agricoltura: Minnucci (Pd), da oggi il Lazio è "bio". Da Pisana ok a legge su bio-distretti

- "Il Consiglio regionale del Lazio ha appena approvato una legge sui bio-distretti. Ciò significa favorire un'agricoltura biologica e perciò di qualità, significa promuovere il turismo rurale, significa agriturismo, significa valorizzazione della filiera enogastronomica e promozione di un'economia sostenibile. Significa, in sintesi, promuovere un'ampia porzione del territorio regionale, con le sue eccellenze enogastronomiche e imprenditoriali". Lo ha detto il consigliere regionale del Lazio, Emiliano Minnucci. "Oggi abbiamo dotato la nostra regione, primo caso in Italia, di un vero e proprio regolamento sui bio-distretti. Un atto fondamentale utile a favorire una gestione sostenibile del territorio, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo e dalla riduzione dell'impatto ambientale anche attraverso il recupero dei terreni marginali e la preservazione delle biodiversità", ha concluso Minnucci. (Com)