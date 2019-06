Speciale infrastrutture: Omv, Nord Stream 2 potrebbe subire rallentamenti a causa di autorità danesi

- Il progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 potrebbe subire dei rallentamenti nel prossimo futuro, dal momento che le autorità danesi stanno impiegando più tempo del previsto a decidere se concedere o meno il permesso di costruire nelle acque territoriali del paese. Lo ha dichiarato oggi l’amministratore delegato della compagnia energetica austriaca Omv, Rainer Seele, aggiungendo che al momento i lavori stanno procedendo come da programma. “È una possibilità che dobbiamo considerare per quanto labile: non sappiamo se e quando le autorità di Copenaghen decideranno di concederci il permesso di costruire nelle acque territoriali del paese”, ha detto l’amministratore delegato. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania nel maggio 2018. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato da Gazprom con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando attraverso il Mar Baltico e aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria o V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Res)