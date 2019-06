Speciale infrastrutture: russa Novatek, inviata prima fornitura Gnl in Giappone da impianto Yamal

- L’impianto per la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) di Yamal, in Russia, ha inviato la prima fornitura in Giappone. Lo ha reso noto la compagnia russa Novatek, ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. La prima consegna è avvenuta “nel rispetto degli accordi di acquisto di lungo termine con Total”. Il Gnl da Yamal è arrivato al terminale di Tobata, in Giappone. Il presidente del consiglio di amministrazione di Novatek, Leonid Mikhelson, ha spiegato che l’avvio di forniture di Gnl verso il mercato giapponese costituisce “una pietra miliare” per la compagnia. (Rum)