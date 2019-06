Speciale infrastrutture Autostrade, Toninelli, su revoca importanti novità nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato, a proposito di una eventuale revoca della concessione ad Autostrade, che "abbiamo iniziato un procedimento amministrativo complesso, nel rispetto delle tempistiche, che sta arrivando a conclusione. Nei prossimi giorni ci saranno importanti novità, ed anche in base a queste novità ci saranno delle scelte. Il Movimento cinque stelle", ha continuato l'esponente dell'esecutivo," non vuole fare sconti a chi ha evidenti responsabilità. Abbiamo aperto ieri sera un dibattito, un confronto politico con la Lega, ma aspettiamo le risultanze delle commissioni dei tecnici. La proposta che farà il Movimento", ha concluso il titolare del Mit, "è evidentemente quella della revoca" della concessione ad Autostrade "perché sussistono tutte le condizioni". Toninelli ha parlato a margine della cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 della Corte dei Conti. (Rin)