Tpl Roma: Piccolo-Zannola (Pd), dopo commissione su bus israeliani, ora Raggi e Toninelli chiariscano (2)

- Ancora Piccolo e Zannola aggiungono: "Il racconto di quanto accaduto ha dell'incredibile. Qualcuno aveva interesse a far precipitare la situazione e far saltare il contratto? Perché il Campidoglio non è intervenuto sul ministro facendo presente l'indisponibilità delle motorizzazioni a ricevere presso i loro C.p.a. i bus oggetto della fornitura? Perché il C.p.a. di Pescara ha annullato gli appuntamenti?”. E concludono: “mentre il Tpl di Roma e l'Atac avevano e hanno ancora estremo bisogno di incrementare il parco macchine in circolazione, attualmente sottodimensionato, nessuno dell'amministrazione capitolina ha sentito l'esigenza di pressare il ministero dei trasporti per comprendere i motivi delle 11 revoche e trovare una soluzione alle indisponibilità delle motorizzazioni d'Italia. L'unica alternativa percorsa è stata quella di rivolgersi alle motorizzazioni tedesche. La sindaca chiarisca perché non è intervenuta a fronte di una situazione che si presenta contraddittoria e poco trasparente. Ci rivolgeremo inoltre anche ai nostri parlamentari per inoltrare una interrogazione urgente anche al ministro Toninelli circa la condotta tenuta dal suo ministero. Risultato: ulteriori e dannose perdite di tempo, corse e Km percorsi". (Com)