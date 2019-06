Energia: Messico, entro dieci giorni Pemex presenterà piano industriale (2)

- Nella giornata di ieri il quotidiano "El Financiero" aveva rilanciato i dati della produzione di petrolio fatta da Pemex a maggio, certificando il terzo mese consecutivo di calo. Numeri ricavati dai rapporti ufficiali, scriveva la testata, ma che il governo contestava parzialmente. Per Herrera, in realtà, la produzione "si sta stabilizzando dal mese di febbraio". E lo stesso presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva detto di sentirsi "tranquillo", rivendicando interventi che avrebbero di fatto frenato il calo della produzione. "Se non fossimo intervenuti, staremmo parlando di un calo analogo a quello del sessennio passato", ha detto il capo dello stato segnalando che al netto dei cali puntuali, la produzione complessiva non segue più la curva discendente degli anni passati. (segue) (Mec)