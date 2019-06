Energia: Messico, entro dieci giorni Pemex presenterà piano industriale (4)

- Migliorano però i dati di vendita. Le esportazioni di greggio sono arrivate a quota 1 milione 205 mila barili quotidiani, il secondo livello più alto registrato da gennaio a oggi. Una quota che ha portato nelle casse dell'impresa due miliardi e 314 milioni di dollari, il 21 per cento in più rispetto ad aprile. In parallelo, le importazioni di benzine hanno toccato il loro punto più basso dell'anno, con una media di 483mila 600 barili quotidiani. Solo ieri, intervistato dal quotidiano "Milenio", il direttore Finanze di Pemez, Alberto Velazquez Garcia, aveva parlato del netto miglioramento della situazione contabile, grazie ai benefici fiscali concessi dal governo di Lopez Obrador: a tutto il 2020, i tagli dovrebbero arrivare a quota 47 miliardi (oltre 2,1 miliardi di euro). (segue) (Mec)