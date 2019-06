Energia: Messico, entro dieci giorni Pemex presenterà piano industriale (12)

- Di fatto, secondo Moody's, il nuovo governo messicano sta rendendo meno efficaci e prevedibili le politiche economiche. "Messaggi contraddittori, annunci di scelte inattese e la loro successiva negazione, come nel recente caso di scarsa chiarezza sull'uso del fondo di stabilizzazione delle entrate petrolifere, sono situazioni che introducono incertezza e diminuiscono la possibilità di prevedere le politiche, circostanza che incide sulle attese degli investitori e sulle prospettive di crescita", prosegue l'agenzia. Secondo Moody's, l'economia messicana dovrebbe chiudere il 2019 a un tasso di crescita dell'1,5 per cento, mezzo punto sotto il 2 per cento ottenuto nel 2018. (Mec)