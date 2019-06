Speciale difesa: Regno Unito-Cina, Londra sospende vendita lacrimogeni a Pechino dopo repressione a Hong Kong

- Il ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, ha deciso di sospendere la vendita alla Cina di gas lacrimogeni e di altri equipaggiamenti utilizzati dalla polizia cinese nella repressione delle manifestazioni a Hong Kong. La decisione è stata annunciata da Hunt alla commissione Esteri della Camera di comuni nella giornata di ieri, 25 giugno. Il ministro degli Esteri britannico ha spiegato che la sospensione delle esportazioni di lacrimogeni ed equipaggiamenti per la polizia prodotti dal Regno Unito alla Cina sarà in vigore finché il governo autonomo di Hong Kong non avrà risposto in maniera soddisfacente alle preoccupazioni di Londra in materia di "rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". Intervenendo sulle tensoni tra Stati Uniti e Iran, Hunt ha affermato che "in nessuna situazione" il Regno Unito seguirebbe gli Usa in una guerra contro la Repubblica Islamica. (Res)