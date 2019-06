Speciale difesa: Spagna, secondo Paese Nato a investire meno in settore nel 2019

- La Spagna, dopo il Lussemburgo, è lo Stato membro della Nato che meno investirà in difesa nell’anno in corso. Lo riferisce il quotidiano catalano “La Vanguardia”, spiegando che, secondo un rapporto dell’Alleanza Atlantica sulle previsioni di investimento, il Paese destinerà alla difesa lo 0,92 per cento del suo prodotto interno lordo, avanti solo al Lussemburgo, con lo 0,55 per cento. Saranno invece setti i Paesi che raggiungeranno l’obietto del 2 per cento del Pil accordato nel 2014: Stati Uniti (3,42 per cento), Grecia (2,24 per cento), Estonia e Regno Unito (2,13 per cento), Romania (2,04 per cento), Polonia e Lettonia (2,01 per cento). La Lituania (1,98 per cento), la Turchia (1,89 per cento) e la Francia (1,84 per cento) saranno a un passo dall’obiettivo, mentre la Germania si fermerà all'1,36 per cento e l'Italia all’1,22 per cento. (Res)