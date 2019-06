Speciale difesa: russa Rosoboronexport, cooperazione con Usa quasi interrotta

- La cooperazione tra Rosoboronexport, società statale russa per l’esportazione di armamenti, e la comunità internazionale guidata dagli Stati Uniti si è praticamente interrotta. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tass” l’amministratore delegato della compagnia russa, Aleksander Mikhejev, a margine del Forum tecnico-militare internazionale “Army-2019”. “Abbiamo praticamente sospeso la nostra collaborazione con gli Stati Uniti e con i paesi occidentali”, ha detto, sottolineando gli effetti negativi che una mossa del genere potrebbe avere su una pluralità di nazioni straniere. “Un esempio può essere l’Afghanistan, per cui in passato gli Stati Uniti hanno comprato elicotteri Mi-17 che sono stati utilizzati in maniera assolutamente efficace dalle forze armate del paese. Ora che abbiamo interrotto la nostra collaborazione, le autorità di Washington hanno deciso di avviare una fornitura di elicotteri Black Hawk, inferiori rispetto ai Mi-17 in termini di capacità e produttività”, ha aggiunto Mikhejev, ribadendo che a parer suo le sanzioni e le misure economiche restrittive imposte alla Federazione Russa dalla comunità internazionale “rimarranno in vigore per molto tempo”. (Rum)