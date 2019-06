Difesa: Russia, nuovo razzo S-8OFP1 Bronebojshchik ha superato test di Stato

- Il missile controllato russo S-8OFP1 Bronebojshchik ha superato i test di Stato. Lo ha dichiarato ai giornalisti Vladimir Lepin, direttore generale della società russa Tekhmash (parte di Rostekh). "Tutti i test di Stato sono stati completati per intero. Abbiamo preparato un lotto a nostre spese per lo sfruttamento pilota da parte delle truppe, al fine di testare i metodi di combattimento con queste munizioni", ha dichiarato Lepin, aggiungendo che durante i test è stato necessario effettuare un adeguamento delle specifiche tecniche. "Attualmente, il ministero della Difesa sta prendendo in considerazione questi problemi e nel prossimo futuro dovrebbe prendere una decisione sull'adeguamento, e di conseguenza, adottare una decisione sulla conduzione di operazioni militari pilota", ha dichiarato Lepin. Il razzo è progettato per distruggere bersagli singoli e di area, personale militare ostile, veicoli non armati e leggermente blindati, oltre a navi di superficie. L'S-8OFP1 opera in qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi momento della giornata. (Rum)