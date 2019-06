Russia-Ue: Putin incontrerà Juncker in Giappone, focus su rapporti e cooperazione

- Il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, avrà un breve scambio di battute con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel quadro della sua visita ufficiale in Giappone in occasione del vertice del G20 in programma per le giornate del 28 e 29 giugno ad Osaka. Lo ha annunciato oggi il consigliere presidenziale Juri Ushakov. “Il presidente ha anche in programma un breve scambio di battute con Juncker”, ha detto, sottolineando che le due parti discuteranno una serie di questioni di rilievo nel quadro dei rapporti tra Mosca e Bruxelles e le vicende più significative che stanno caratterizzando lo scenario politico ed economico internazionale. (Rum)