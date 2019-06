Migranti: De Petris (Leu) su Sea Watch, milioni italiani solidali con comandante e salvataggio profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, sostiene in una nota che "di fronte al disgustoso comportamento dell'Italia e dell'Europa, il cui cinismo di fronte alla sorte e alle sofferenze dei profughi della Sea Watch è stato assoluto, la comandante della nave, Carola Rackete, ha fatto quel che ogni essere umano dotato di coscienza e senso di responsabilità avrebbe fatto. Ha scelto di forzare il blocco e salvare 42 vite nonostante i rischi che ciò comporta. L'Italia - rimarca - non è Salvini. Milioni di italiani sono solidali con i profughi che il governo ha lasciato per 42 giorni in mezzo al mare e con la comandante che ha deciso di disobbedire a un ordine iniquo per portarli in salvo. Ora - conclude De Petris - sta a tutti noi fare sentire il peso e la forza di questa solidarietà, a fianco della comandante, dell'equipaggio della Sea Watch e dei rifugiati che hanno diritto a un riparo sicuro subito". (Com)