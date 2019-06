Rifiuti Roma: Uil Lazio, temiamo rischio sanitario, tamponare subito emergenza

- Cassonetti stracolmi, decoro inesistente e soprattutto rischio per la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli e dei soggetti più deboli, come gli anziani, ma anche le persone con difese immunitarie ridotte. È questo l’allarme lanciato dalla Uil Lazio, attraverso una nota, dopo aver raccolto numerose denunce da parte di cittadini preoccupati per la situazione igienico sanitaria della città e per eventuali ricadute sulla salute pubblica, dei bambini in particolare. Molti rifiuti infatti si trovano a ridosso degli asili, nei parchi pubblici o vicino le scuole ancora frequentate non solo dagli studenti alle prese con gli esami ma anche da chi ha già cominciato i centri estivi, sottolinea la nota. “Abbiamo contattato l’ordine dei medici e l’associazione dei pediatri - commenta il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica - proprio per riuscire a fornire noi stessi qualche risposta certa a chi ci interpella. Ma purtroppo le risposte non sono rassicuranti come vorremmo. Ci siamo rivolti anche al Ministero della Salute ma senza ricevere alcuna risposta. Almeno finora”. La nota chiarisce inoltre che i pediatri di famiglia parlano di rischi concreti che vanno dalle gastroenteriti, alle dermatiti a problemi più seri in caso di contatto con i topi che stanno invadendo soprattutto i parchi cittadini. A ciò si aggiunge il rischio di esalazioni tossiche nel caso di cassonetti dati alle fiamme. Esalazioni che peggiorano lo stato delle malattie respiratorie, dell’asma e di tutte le patologie strettamente connesse all’inquinamento ambientale. “In più - spiega alla Uil Lazio Teresa Rongai, della Federazione italiana medici pediatri - assistiamo a una prolificazione di zecche e blatte e anche queste sono portatrici di malattie. Se poi consideriamo che i bambini tendono a toccare ogni cosa con le mani e che le mani sono il primo veicolo di trasmissione di infezioni, per stare tranquilli dovremmo consigliare ai genitori di tenere i bambini in casa. Ciò ovviamente è improponibile”. (segue) (Com)