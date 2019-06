Rifiuti Roma: Uil Lazio, temiamo rischio sanitario, tamponare subito emergenza (2)

- Consiglia l’utilizzo dei guanti monouso il presidente dell’ordine dei medici, Antonio Magi che interpellato dalla Uil Lazio parla di situazione di pre-allarme da monitorare costantemente perché “il caldo - spiega - accelera la moltiplicazione dei batteri e anche il cattivo odore che percepiamo ne e’ una conferma, perché causato proprio dai batteri”. La situazione non cambia a ridosso degli studi medici, “dove - racconta la pediatra Laura Reali - i genitori sono costretti a fare lo slalom con i passeggini tra i rifiuti per accedere e sarebbe auspicabile non attendere l’incidente per intervenire, come purtroppo accade spesso nel nostro Paese”. Il riferimento va a un poliambulatorio della Balduina, ma la situazione è identica sulla Cassia, l’Aurelia, in zona Nomentana da dove sono arrivate alla Uil le foto di immondizia sparsa davanti ai cancelli di una scuola materna, chiarisce la nota della Uil Lazio. Rispetto alle possibili soluzioni risponde il segretario regionale della Uil Lazio, Giuliano Sciotti che spiega: “Una corretta pulizia della città ovviamente che preveda almeno per questo periodo di emergenza una stretta collaborazione tra Ama e cittadini cui dovrebbero essere indicati dei giorni specifici in cui gettare i rifiuti, evitando così l’accumulo che vediamo un po’ ovunque. Inoltre sarebbe auspicabile che Ama dipendesse direttamente dai municipi che hanno una maggiore conoscenza del territorio e delle priorità. E ovviamente puntare sull’impiantistica, al momento inesistente o quasi. Per velocizzare i tempi ed evitare che il rischio sanitario si tramuti in emergenza, si potrebbero utilizzare per i rifiuti urbani almeno temporaneamente le discariche dedicate ai rifiuti speciali e avviare una seria programmazione, visto che ignoriamo persino quali siano il piano rifiuti del Comune e la strategia di Ama”. (Com)