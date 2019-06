Svizzera-Azerbaigian: ministro Economia Mustafayev inizia visita a Berna

- Una delegazione guidata dal ministro dell'Economia dell'Azerbaigian, copresidente della commissione intergovernativa congiunta azerbaigiana-svizzera per la cooperazione commerciale ed economica, Shahin Mustafayev, si recherà da domani in visita ufficiale a Berna. È quanto riferisce una nota del ministero dell'Economia dell'Azerbaigian. La riunione della commissione intergovernativa congiunta, giunta all’ottavo appuntamento, si terrà il 28 giugno. Durante l'incontro, l'Agenzia dell'Azerbaigian per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMi) e la Società svizzera delle piccole e medie imprese, nonché la Fondazione per la promozione delle esportazioni e degli investimenti dell'Azerbaigian (Azprom) e la Camera di commercio e industria della Svizzera firmeranno dei memorandum di cooperazione. (Res)