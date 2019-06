Moldova-Romania: colloquio telefonico tra presidenti Dodon e Iohannis

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo romeno, Klaus Iohannis, che è stato invitato in visita a Chisinau. Lo ha annunciato lo stesso Dodon in un comunicato. "Abbiamo esaminato l'intera agenda delle nostre relazioni bilaterali, rilevando la necessità di approfondirli. Abbiamo constatato l'intensificazione dei contatti a tutti i livelli e in tutte le aree di interesse comune", afferma Dodon secondo quanto riporta un comunicato stampa. Il presidente moldavo ha menzionato inoltre che ha rilevato che la Romania è il principale partner commerciale di Chisinau e ha espresso la sua gratitudine ai partner romeni per il sostegno fornito al paese in diversi settori. "Sono fermamente convinto che il nostro dialogo strategico sarà rafforzato dopo la formazione della maggioranza parlamentare e del governo di Chisinau", ha detto Dodon. Il presidente Dodon ha anche annunciato di aver invitato Klaus Iohannis a recarsi in visita ufficiale in Moldova. Non è la prima volta che il presidente moldavo invita l’omologo romeno a Chisinau, ma sinora Iohannis non ha mai risposto all’invito.(Moc)