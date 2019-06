Speciale difesa: Usa, 190 milioni di dollari per ammodernare eserciti Europa centro-meridionale

- Gli Stati Uniti offriranno un sostegno di 190,7 milioni di dollari per la modernizzazione degli eserciti di sei paesi dell'Europa centro-meridionale. Secondo quanto riferisce oggi il sito del quotidiano bosniaco "Nezavisne novine", la Slovacchia potrà contare su 50 milioni di dollari, la Bosnia su 30,7 milioni di dollari, l'Albania e la Macedonia del Nord su 30 milioni di dollari, mentre la Croazia e la Grecia riceveranno 25 milioni di dollari ciascuna. Nella decisione del Dipartimento di stato Usa si legge che Washington intende "finanziare parzialmente l'acquisto di mezzi da combattimento per gli eserciti della Croazia e della Macedonia del Nord ed elicotteri multiuso per gli eserciti della Bosnia e dell'Albania". (Bos)