Speciale difesa: Colombia, oggi al via 49esima Assemblea generale Osa, focus su Venezuela e migranti

- Si aprono oggi a Medellin, in Colombia, i lavori della 49esima assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). Un appuntamento, ricorda il governo colombiano che permetterà ai ministri degli Esteri dei paesi membri di adottare risoluzioni dirette a "garantire la vigenza dello stato di diritto, rafforzare la democrazia e promuovere lo sviluppo e il progresso sociale nel continente". L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per decidere le linee che dovranno orientare i lavori dell'ente panamericano. Il tema dei lavori individuato dal governo colombiano è "Innovando per rafforzare il multilateralismo regionale". Bogotà, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Carlos Holmes Trujillo, lavorerà comunque per portare i dossier Venezuela e Nicaragua in cima all'agenda dei lavori. (Mec)