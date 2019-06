Kosovo-Serbia: premier Haradinaj conferma a ministro Esteri norvegese impegno per dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è impegnato per un dialogo conteso con la Serbia. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj durante un incontro oggi a Pristina con il ministro degli Esteri norvegese, Ine Marie Eriksen Soreide. Haradinaj ha sottolineato che il Kosovo è impegnato in un dialogo strutturato e soddisfacente con la Serbia, che porta a un accordo finale legalmente vincolante, con i confini esistenti e per il riconoscimento reciproco. Le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi politici in Kosovo e nella regione, della cooperazione bilaterale del futuro comune euro-atlantico. Haradinaj ha informato il ministro Soreide sui progressi del Kosovo, le priorità del governo sullo sviluppo economico, l'apertura di nuovi posti di lavoro, l'avanzamento dell'agenda per le riforme europee e lo stato di diritto. Il premier di Pristina ha anche espresso gratitudine per il continuo sostegno della Norvegia nei processi di costruzione dello Stato. Da parte sua, Soreide ha espresso la disponibilità del suo paese a sostenere il Kosovo nel processo di integrazione europea.(Kop)