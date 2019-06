Kosovo: Parlamento si riunirà lunedì in seduta straordinaria per discutere richieste Valle Presevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, il presidente kosovaro Hashim Thaci, ha detto che la Valle di Presevo dovrebbe essere resa "più vicina" al Kosovo, senza ulteriori modifiche ai confini in cambio. E' tornato a chiederlo in un'intervista al quotidiano tedesco "Der Spiegel". “Presevo, Medvedja e Bujanovac dovrebbero essere più vicine al Kosovo, ma senza cambiare gli attuali confini", ha dichiarato Thaci. Il presidente kosovaro ha confermato la sua partecipazione al summit con la Serbia, che sarà ospitato a Parigi il primo luglio. "Ci sono state molte incomprensioni sullo scambio dei territori. Non saremo d'accordo a scambi di territori; non permetterò tale dinamica. Non vogliamo neanche una Repubblica Srpska in Kosovo. E questo potrebbe accadere se dessimo uno status speciale al nord (del Kosovo)", ha affermato. Il presidente Thaci è stato nei mesi scorsi uno dei promotori dell'idea della correzione dei confini per arrivare ad un accordo di riconciliazione sulla base del riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj si è sempre opposto a questo piano, ergendosi invece a difensore dei confini stabiliti al momento dell'indipendenza nel 2008. (Kop)