Egitto: Al Sisi diretto oggi a Osaka in vista del G20

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, partirà oggi per Osaka, in Giappone, dove parteciperà al vertice del G20. Lo riferisce il portavoce della presidenza, Bassam Radi. Al Sisi prenderà parte al summit su invito del primo ministro giapponese, Shinzo Abe. In qualità della presidenza di turno dell'Unione Africana, Al Sisi illustrerà i temi relativi allo sviluppo sia a livello generale che nel continente africano per l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale. Al Sisi evidenzierà la necessità di sostenere i paesi in via di sviluppo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, compreso il trasferimento di tecnologia e l'attrazione di investimenti esteri. In occasione del summit, Al Sisi avrà colloqui con Abe e con altri capi di Stato e di governo. Inoltre, Al Sisi incontrerà i rappresentanti della comunità commerciale. (Cae)