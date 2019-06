Tpl Roma: Atac, nessun nuovo noleggio bus. Ora obiettivo è mettere in strada mezzi gara Consip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso la nostra strategia è quella di mettere in strada il prima possibile i 226 bus di Industria italiana autobus, acquistati da Roma Capitale attraverso la piattaforma Consip, che sono pronti per la consegna. Una nuova operazione di noleggio oggi non ha senso. Quello del nolo era già un piano B causato dai ritardi di IIA. È andato male, ma non c'è un piano C". Così il responsabile degli acquisti di Atac Franco Middei durate la seduta di questa mattina della commissione capitolina Mobilità. Sui tempi Middei ha detto "Si farà il prima possibile". Come confermato anche dall'assessore alla Mobilità Linda Meleo presente alla commissione.(xcol4)