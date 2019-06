Russia: collaboratore attivista Navalnyj aggredito da ignoti a San Pietroburgo (3)

- A San Pietroburgo è attualmente in corso la campagna elettorale per l'elezione del governatore. Le elezioni si terranno nell'unica giornata di votazione dell'8 settembre. In questo giorno, le votazioni si svolgeranno in 85 regioni. Nella "capitale settentrionale" la commissione elettorale della città ha registrato finora 27 candidati. Tutti devono superare il "filtro comunale", la soglia del 10 per cento delle firme dei deputati dei consigli comunali che rappresentino i tre quarti di tutte le municipalità. Il governatore ad interim di San Pietroburgo, Aleksander Beglov, è candidato come indipendente, dunque l'ammissione alla corsa elettorale sarà determinata sul numero di firme dei cittadini. (Rum)