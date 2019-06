Sicurezza: Ue impegnata per preservare Trattato Inf

- L'Unione europea è impegnata per mantenere vivo l'accordo sulle forze nucleari intermedie (Inf). Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic. "Sarei molto cauta nell'usare la parola 'guerra' in questo contesto, l'Ue è stata creata sulle ceneri della Seconda guerra mondiale e stiamo facendo tutto il possibile perché non si ripeta di nuovo uno scenario del genere. Continuiamo ad essere impegnati pienamente per mantenere l'accordo Inf", ha detto. (Beb)