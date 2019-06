Sanità: Mulè (FI), traguardo obbligatorietà defibrillatori nei luoghi pubblici è vicino

- Il deputato e portavoce dei gruppi di Forza Italia alla Camera ed al Senato, Giorgio Mulè, afferma in una nota che "con l'ultimo contributo alla commissione Affari sociali si è chiuso il ciclo di audizioni alla legge che renderà obbligatori i defibrillatori nei luoghi pubblici. Le audizioni di esperti e tecnici hanno confermato la bontà delle linee guida di una legge di cui Forza Italia si è fatta promotrice e ha raccolto consensi di tutte le altre forze politiche: diffusione dei defibrillatori, formazione, campagne di sensibilizzazione. Sono certo che grazie a questo clima di condivisione", continua il parlamentare, "entro pochi giorni saremo in grado di sottoporre all'Aula un testo condiviso che raccolga suggerimenti e sollecitazioni di esperti e partiti. Il traguardo è vicino e per il paese sarà una conquista di buon senso e civiltà".(Com)