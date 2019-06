Romania: presidente Iohannis, nuovo decreto d’urgenza è grave attacco del governo a sistema amministrativo

- Attraverso l'adozione da parte dell'esecutivo del decreto d’urgenza sul codice amministrativo, il Partito socialdemocratico (Psd) dimostra fortemente che sfidare i romeni è la priorità zero di questo governo. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, secondo quanto riferito in un comunicato dell'amministrazione presidenziale. Il capo dello Stato ha sottolineato che l'adozione di emendamenti sul codice amministrativo con ordinanza di emergenza è stato "un grave attacco all'intero sistema amministrativo in Romania". "Il Psd vuole dimostrare con tutta la sua forza che la sfida dei romeni è la priorità zero di questo governo. A seguito dell'adozione da parte del governo del Codice amministrativo attraverso ordinanza d'urgenza, il presidente della Romania attira l'attenzione sul fatto che, dopo due anni di tentativi di inginocchiare la giustizia per il bene di alcuni corrotti, il Psd ora vuole distruggere l'amministrazione per il bene dei baroni locali”, ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Rob)